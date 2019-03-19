На изображении лишь детализированной дизайнерский скетч, на рынок новинку обещают вывести в 2021 году, но предварительные заказы уже можно делать.

Компания Fisker Automotive выпустила тизер электрического кроссовера с характеристиками Tesla Model Y, начальным ценником в 40 000 долларов и обещанием вывести его на рынок в 2021 году.

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Бренд Fisker имеет достаточно запутанную историю. Компания под названием Fisker Automotive была основана в 2007 году датским автомобильным дизайнером Хенриком Фискером. Он является автором дизайна таких автомобилей как BMW Z8, Aston Martin DB9 и Aston Martin V8 Vantage. А также автомобиля, выпущенного под собственной маркой.

Фирма Fisker Automotive собиралась выпустить свой роскошный седан еще в 2010 году, однако его выход задержался, из-за скандала с компанией Илона Маска. В 2007 году в ателье Fisker Coachbuild, основанное за два года до того, обратилась компания Tesla, которая заказала студии Фискер создания начальных эскизов для электрокара Model S. А уже 14 апреля 2008 Tesla Motors подала иск против Fisker Coachbuild, утверждая, что последняя взялась за контракт с "Тесла" только ради доступа к конфиденциальной информации, которую потом и использовала для создания собственного автомобиля Fisker Karma – прямого конкурента Tesla Model S.

Оба седана Tesla и Fisker были спроектированы как гибридные автомобили, с бензиновым двигателем в качестве генератора электроэнергии и электромотором для движения, и оба должны были появиться на рынке в 2010 году. Решение суда было в пользу Fisker Coachbuild и Tesla была вынуждена заплатить 1,14 миллиона долларов судебных издержек, понесенных фирмой Фискера.

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В конце концов, седан Fisker Karma, появился на рынке в 2011 году в виде гибрида, тогда как компания Tesla задержалась с дебютом в следующем году, чтобы превратить Model S на чистый электрокар. Фискер удалось выпустить около 2000 машин и продержаться всего два года, прежде чем конвейер остановили, а производитель объявил себя банкротом. В 2014 году Fisker Automotive была выкуплена китайским концерном Wanxiang Group Corporation, и изменила название на Karma Automotive. А Генрик сохранил за собой авторские права на бренд Fisker и в 2016 году основал новую автостроительную компанию под названием Fisker Inc. Именно о ней и речь.



Фото: Fisker EMotion EV / Fisker Inc

В прошлом году Fisker Inc выпустила концепт EMotion EV, подозрительно похожий на Tesla Model 3, а на днях распространила в СМИ тизер электрического кроссовера - как раз после премьеры Tesla Model Y. Совпадение? Возможно.

Безымянном пока кроссоверу обещано батарейный блок емкостью в 80 кВт * ч, который обеспечит запас хода до 480 км. Это для базовой комплектации, должны быть и другие, "дальнобойные" и двухмоторные с полным приводом и ураганной динамикой. При этом стартовый ценник на электрический кроссовер должен быть меньше $ 40 000. Рыночный дебют модели запланирован на вторую половину 2021 года.

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