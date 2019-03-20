Французький ховер-байк подвійного призначення може трансформуватись, аби рухатись асфальтом чи повітрям.

Компанія Lazareth Auto-Moto з французького Анесі-ле-Вйо показала на відео випробування свого літаючого мотоцикла Lazareth LMV 496.

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Кілька місяців тому компанія з Франції вперше розповіла про роботу над мотоциклом-квадрокоптером, однак тоді він ще не здіймався в повітря. Цього разу можна побачити і трансформацію з дорожного байка у повітряний, і зависання квада у повітрі. Lazareth LMV 496 створений на базі байка LM847, однак замість 4,7-літрового двигуна V8 від Maserati має чотири турбінами, що працюють на керосині.

У конструкції Lazareth LMV 496 використовується карбон-кевларовий композит і інші надміцні та легкі матеріали. Байк має здвоєні колесами, які переводяться з вертикального положення в горизонтальне за допомогою кнопки на центральній панелі. У маточину кожного колеса вмонтована турбіна, а усі разом вони продукують 1300 кінських сил птужності і 2800 Нм крутного моменту.

Фото: Lazareth LMV 496 / з відкритих джерел

У режимі польоту на панель перед кермом виводиться вся необхідна інформація: швидкість, висота, геоданні, оберти турбіни тощо.



Флайбайк Lazareth LMV 496 розраховують випустити дуже обмеженою серією. офіційна презентація байка запланована на 31 січня 2019 року.

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