Виртуальная студия тюнинга позволяет создавать реалистичные автомобили на основе более чем 600 моделей различных марок, включая отечественный ЗАЗ.

Проект под названием 3DTuning.com появился в сети в 2007 году. Тогда в списке автомобилей было всего 20 моделей, сейчас их уже более шести сотен. И среди них есть немало редких машин, которые не встретишь даже в лучших играх от EA или Konami.

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Онлайн платформа 3DTuning.com была запущена международной командой автомобильных энтузиастов в 2007 году. Проект полностью посвящен фотореалистичному виртуальному тюнингу автомобилей. Реалистичные автомобили, тысячи наименований компонентов и аксессуаров от колесных дисков и декоративных накладок на фары, в комплект широкого кузова от DAMD и WALD для спорткаров и суперкаров последнего поколения. Более того, в списке техники немало грузовиков и мотоциклов, которые тоже можно тюнинговать.

Фото: виртуальный тюнинг / из свободных источников

Сервис будет интересен не только как игрушка, поскольку предлагает огромный выбор опций по изменению внешнего вида автомобиля, изменения цвета и типа краски, а это будет полезно и владельцам автомобилей, которые задумали слегка приукрасить свою ласточку.

Фото: виртуальный тюнинг Chevrolet / Daewoo / ZAZ Lanos / скриншоты

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Тем более, что в списке автомобилей можно найти практически любой автомобиль, представленный на нашем рынке. Популярный в Украине Lanos можно найти под маркой Chevrolet, а "Таврию" и "Запорожец" – под родным брендом ZAZ.

Фото: виртуальный тюнинг автомобилей марки ЗАЗ / скриншоты

Доступ на сайт с полным функционалом является бесплатным, не требует скачивания и установки компонентов и возможен с любого браузера с поддержкой плагина флэш-проигрывателя. Вместе с возможностью тюнинга, платформа позволяет любителям автомобилей общаться между собой, что превращает проект в своеобразную социальную сеть.

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