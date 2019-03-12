Это самый быстрый детский автомобиль на планете. И, наверное, самый дорогой.

В честь своего 110-летия компания Bugatti выпустит 500 детских автомобилей на электрическом ходу, стоимостью 34 тысячи долларов каждый. Электромобильчик способен разгоняться до 50 км/ч.

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Почти век назад, в 1926 году Этторе Бугатти построил своему четырехлетнему сыну Роланду точную масштабную копию Bugatti Type 35. Отец назвал его Bugatti Baby, но никогда не собирался выпускать их серийно. Однако когда малый выезжал на своем мобиле на улицу, на отца просто посыпались заказы на такие игрушки. В итоге Этторе всё же распорядился собрать на своей мануфактуре 500 таких машинок. По крайней мере, так говорит легенда.

Фото: Bugatti Baby II и оригинальная игрушка / Bugatti

В наши дни компания Bugatti вспомнила эту историю, выпустив игрушку под названием Bugatti Baby II. И это уже не тот педальный автомобильчик, каким он был сто лет назад. Бэби-кар получил электромотор на задней оси, литий-ионный аккумулятор, систему рекуперации тормозной энергии, а кроме того – функциональные фары, кожаное сидение и панель приборов, отделанный алюминием.

Отдачу электромотора можно варьировать, в зависимости от возраста юного гонщика. В “детском” режиме силовая установка продуцирует 1,36 л. с. мощности и может разгоняться до 20 км/ч. Однако, если снять ограничения, Bugatti Baby II развивает мощность в 4 киловатта (5,43 л. с.), а максимальная скорость "adult mode" достигает 50 км/ч.

Как и оригинальный, Baby II выпустят в 500 экземплярах. Цена каждого – 30 000 евро.

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