Це найшвидший дитячий автомобіль на планеті. І, напевно, найдорожчий.

На честь свого 110-річчя компанія Bugatti випустить 500 дитячих автомобілів на електричному ходу, вартістю 34 тисячі доларів кожен. Електромобільчик здатен розганятись до 50 км/год.

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Майже століття тому, у 1926 році, Етторе Бугатті збудував своєму чотирирічному сину Роланду точну масштабну копію Bugatti Type 35. Батько назвав його Bugatti Baby, але ніколи не збирався випускати їх серійно. Однак коли малий виїжджав на своєму мобілі на вулицю, на батька просто посипались замовлення на такі іграшки. Врешті, Етторе таки розпорядився зібрати на своїй мануфактурі 500 таких машинок. Принаймні, так говорить легенда.

Фото: Bugatti Baby II та оригінальна іграшка / Bugatti

В наші дні компанія Bugatti пригадала цю історію, випустивши іграшку під назвою Bugatti Baby II. І це вже не той педальний автомобільчик, яким він був сто років тому. Бебі-кар отримав електромотор на задній осі, літій-іонний акумулятор, систему рекуперації гальмівної енергії, а крім того – функціональні фари, шкіряне сидіння і панель приладів, оздоблену алюмінієм.

Віддачу електромотора можна варіювати, залежно від віку юного гонщика. У “дитячому” режимі силова установка продукує 1,36 к.с. потужності і може розганятись до 20 км/год. Однак, якщо зняти обмеження, Bugatti Baby II розвиває потужність у 4 кіловати (5,43 к.с.), а максимальна швидкість “adult mode” сягає 50 км/год.

Як і оригінальний, Baby II випустять в 500 примірниках. Ціна кожного – 30 000 євро.

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