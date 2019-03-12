Самодельные машины, собранные из нескольких различных автомобилей, редко бывают красивыми, но и настолько уродливыми - тоже нечасто.

Стайлинг, тюнинг, кастомайзинг, инжиниринг... Все эти слова не имеют отношения к проекту, который вы можете видеть на фото.

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Если попытаться вычленить из этого “винегрета” отдельные составляющие, можно найти в нем кузов от “Москвич 2141”, передние фары от Mitsubishi Lancer, торпедо от Chevrolet Aveo, детали от Renault, Audi и еще бог знает чего.

Фото: авторский проект автомобиля / ТопЖир

В качестве силовых агрегатов для этого уникального творения “гаражного инженера” используются двигатель и коробка передач от Audi 80.

Самое интересное – автор этого эксклюзивного проекта решил расстаться со своим детищем и выставил его на продажу за 39,5 тысяч гривен.

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