Незвичайну саморобку виставлено на продаж з цінником у 25 тисяч доларів

На одній з американських інтернет-площадок з оголошеннями виставлено незвичний автомобіль, зібраний з деталей від 17 найрізноманітніших автівок різних епох. Так, у саморобці можна впізнати елементи дизайну починаючи від 30-х років ХХ століття і до 80-х.

Унікальне авто автори проекту виставили на продаж, оцінивши у 25 тисяч доларів, повідомляє видання Аutocentre.ua.

Спереду – 1939, 1972 та 1985 роки

Судячи з усього, творці диво-машини мали доступ до автомобільного звалища чи розборки. Капот, крила та радіаторна решітка автомобілю дістались від Chevrolet 1939 року, дах та дверцята – від різних моделей Ford, багажний відсік з кришкою від Cadillac Seville 1985 року обрамляють знамениті “плавники” від Cadillac 1961-го.

Ззаду – 1958, 1961 та 1985 роки

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Салон саморобної автівки складається переважно з деталей від Ford Thunderbird 1964 року, тоді як сидіння зняті з Pontiac Firebird 1984-го. Двигун V8 об’ємом 5,7 л йому дістався від пікапу GMC, а підвіска – від Cadillac 1982 року.

У салоні – також “салат” з різних моделей

Цікаво, що у списку донорів запчастин – виключно американські автомобілі. Повний список донорів виглядає наступним чином:

AMC Javelin 1972 – фари;

Buick 1958 – передній бампер, задні фари;

Cadillac 1961 – “плавники”;

Cadillac 1982 – підвіска, передні гальма;

Cadillac Seville 1985 – дверцята багажного відсіку;

Chevrolet 1932 – задній бампер;

Chevrolet 1939 – капот, крила, решітка радіатора;

Chevrolet 1982 – коробка передач;

Chevrolet 1992 — вентилятор охолодження;

Chevrolet Caprice – електросклопідйомники;

Ford Thunderbird 1964 – кермо, елементи інтер’єру;

Ford Pinto 1972 – дверцята, паливний бак;

Ford 1973 – дах;

GMC 350 1985 – двигун;

Oldsmobile 1985 – панель приборів, електрообладнання;

Pontiac 1972 – задній міст;

Pontiac Firebird 1984 – сидіння.

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