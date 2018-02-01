Багатогодинні черги та інші незручності, пов'язані з перетином кордону, бентежать багатьох. Один з громадян Угорщини ймовірно вирішив, що цей дискомфорт не для нього і автомобіль може перетинати кордон без його особистої присутності.

На митному посту «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС співробітники управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС в Закарпатській області спільно з оперативними підрозділами Західного регіонального управління ДПС України задокументували факт митного оформлення та пропуску через державний кордон України транспортного засобу марки Porsche Cayenne Литовської реєстрації на громадянина Угорщини.

Фактично при виконанні митних формальностей на території пункту пропуску громадянин Угорщини був відсутній. Це може означати, що громадянин Угорщини дав хабар за те, щоб самостійно не перетинати кордон або, що автомобіль перетинав кордон без його відома. Ще можливий варіант «схеми», коли на одного нерезидента ввозиться кілька автомобілів з метою уникнення належного митного оформлення.

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Розібратися з цією ситуацією повинні правоохоронні органи. За даним фактом 25 січня 2018 прокуратура Закарпатської області внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань і почала досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо посадових осіб МП «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.