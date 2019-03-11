Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: те, кто поддерживает владельца и те, кто презирает его. На самом деле все оказалось еще интереснее.

Фото автомобиля, похожего на родстер Ferrari 430, появилось на странице "Киев Автомобильный" соцсети Фейсбук. Пользователи сети разделились – одни говорили, что владельцу такого автомобиля не стоит экономить на топливе, другие утверждали, что именно крупнолитражные автомобили в большинстве случаев являются клиентами газовых заправок.

Как оказалось после детального исследования, на фото изображена не настоящая Ferrari 430, а ее копия. Например, одна из отечественных мастерских предлагает специальный комплект кузовных деталей из стеклопластика, который превращает схожий по компоновке на "Феррари", однако значительно более дешевый Toyota MR2, в копию итальянского "жеребца".

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Умельцы изготавливают кузовные наборы и даже предоставляют инструкцию по переоборудованию такой машины в Ferrari 430. Стоит этот набор $ 3500. Автомобиль-донор Toyota MR2 в Украине можно приобрести за 5-12 тысяч долларов. А переоборудованное "псевдо-Феррари", как на фото с АЗС, несколько лет назад пытались продать за 36 900 долларов США. Правда, тот был красного цвета. Неудивительно, что на машину-фейк установили газовое оборудование.

Смотрите видео фейкового "Феррари" на базе Toyota MR2:

Напомним, как правильно зарегистрировать ГБО.