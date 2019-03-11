Користувачі соцмереж розділились на два табори: ті, хто підтримує власника та ті, хто зневажає його. Насправді все виявилось ще цікавіше.

Фото автомобіля, схожого на родстер Ferrari 430, з’явилося на сторінці “Київ Автомобільний” соцмережі Фейсбук. Користувачі мережі розділилися - одні казали, що власнику такого автомобіля не варто економити на пальному, інші стверджували, що саме великолітражні автомобілі в більшості випадків є клієнтами газових заправок.

Як виявилось після детального дослідження, на фото зображена не справжня Ferrari 430, а її копія. Наприклад, одна з вітчизняних майстерень пропонує спеціальний комплект кузовних деталей зі склопластику, який перетворює схожий за компоновкою до “Феррарі”, однак значно дешевший Toyota MR2, на копію італійського “жеребця”.

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Умільці виготовляють кузовні набори та навіть надають інструкцію з переобладнання такої машин на Ferrari 430. Коштує цей набір $3500. Автомобіль-донор Toyota MR2 в Україні можна придбати за 5-12 тисяч доларів. А переобладнане “псевдо-Феррарі”, як на фото з АЗС, кілька років тому намагались продати за 36 900 доларів США. Щоправда, той був червоного кольору. Тож не дивно, що в машину-фейк встановили газове обладнання.

Дивіться відео фейкового “Феррарі” на базі Toyota MR2:

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