Саморобні машини, зібрані з кількох різних автомобілів, рідко бувають гарними, але й настільки потворними – теж нечасто.

Стайлінг, тюнінг, кастомайзінг, інжиніринг… Усі ці слова не мають відношення до проекту, який ви можете бачити на фото.

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Якщо спробувати виокремити з цього “вінегрету” окремі складові, можна знайти у ньому кузов від “Москвіч 2141”, передні фари від Mitsubishi Lancer, торпедо від Chevrolet Aveo, деталі від Renault, Audi та ще бозна чого.

Фото: авторський проект автомобіля / ТопЖир

У якості силових агрегатів для цього унікального творіння “гаражного інженера” використовуються двигун і коробка передач від Audi 80.

Найцікавіше – автор цього ексклюзивного проекту вирішив розлучитись зі своїм дітищем і виставив його на продаж за 39,5 тисяч гривень.

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