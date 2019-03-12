Віртуальна студія тюнінгу дозволяє створювати реалістичні автомобілі на основі більш ніж 600 моделей різних марок, включаючи вітчизняний ЗАЗ.

Проект під назвою 3DTuning.com з’явився у Мережі в 2007 році. Тоді у списку автомобілів було всього 20 моделей, нині їх вже більше шести сотень. І серед них є чимало рідкісних машин, котрі не зустрінеш навіть у кращих іграх від EA чи Konami.

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Онлайн платформа 3DTuning.com була запущена міжнародною командою автомобільних ентузіастів у 2007 році. Проект повністю присвячений фотореалістичному віртуальному тюнінгу автомобілів. Реалістичні автомобілі, тисячі найменувань компонентів і аксесуарів від колісних дисків і декоративних накладок на фари, до комплектів широкого кузову від DAMD та WALD для спорткарів і суперкарів останнього покоління. Більше того, у списку техніки є чимало вантажівок та мотоциклів, які теж можна тюнінгувати.

Фото: віртуальний тюнінг / з вільних джерел

Сервіс буде цікавим не лише як іграшка, оскільки пропонує величезний вибір опцій по зміні зовнішнього вигляду автомобіля, зміну кольору та типу фарби, а це буде корисно і власникам автомобілів, які задумали злегка причепурити свою ластівку.

Фото: віртуальний тюнінг Chevrolet/Daewoo/ZAZ Lanos / знімки екрану

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Тим паче, що у списку автомобілів можна знайти практично будь-який автомобіль, представлений на нашому ринку. Популярний в Україні Lanos можна знайти під маркою Chevrolet, а “Таврію” та “Запорожець” – під рідним брендом ZAZ.

Фото: віртуальний тюнінг автомобілів марки ЗАЗ / знімки екрану

Доступ на сайт з повним функціоналом є безкоштовним, не потребує скачування та встановлення компонентів і можливий з будь якого браузера з підтримкою плагіна флеш-програвача. Разом з можливістю тюнінгу, платформа дозволяє любителям автомобілів спілкуватись між собою, що перетворює проект на своєрідну соціальну мережу.

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