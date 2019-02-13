И ей это, кажется, нравится.

Видеоблоггер Мэт Уотсон решил показать своей матери, что такое дрифт, а потом еще и научить пожилую женщину нескольким эффектным приемам.

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– Мама, вы знаете, что такое дрифт? – Это когда машина виляет кормой? – Почти. Сейчас я вам покажу. Для начала милый сын сам сделал несколько кругов по треку на BMW M2 Competition, чтобы познакомить свою маму с самим понятием дрифт ближе. А потом, пока она не очнулась, передал ее в заботливые руки профессионального инструктора по дрифту Сэма, который провел для Салли быстрый мастер-класс по “нарезание бубликов”.

К чести Салли она довольно ловко управляла 450-сильным баварским монстром в кузове купе: правильная позиция рук на руле, внимательность, перехват руля во время руления – видимо именно от нее получил свои гены ее сын автомобильный видеоблоггер. Да и BMW M4 Competition не подкачала, позволяя с легкостью выполнять все упражнения.

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