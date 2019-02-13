А вам – слабо?

Відеоблогер Мет Уотсон вирішив показати своїй матері, що таке дріфт, а потім ще й навчити літню жінку кільком ефектним прийомам.

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– Мамо, ви знаєте, що таке дріфт? – Це коли машина вихляє кормою? – Майже. Зараз я вам покажу. Для початку любий син сам зробив кілька кіл по треку на BMW M2 Competition, аби познайомити свою стареньку з самим поняттям дріфт ближче. А потім, доки вона не оговталась, передав її у дбайливі руки професійного інструктора з дріфту Сема, котрий провів для Саллі швидкий майстер-клас з “нарізання бубликів”.

До честі Саллі вона досить вправно керувала 450-сильним баварським монстром у кузові купе: правильна позиція рук на кермі, уважність, перехоплення керма під час руління – мабуть саме від неї отримав свої гени її син автомобільний відеоблогер. Та й BMW M4 Competition не підкачала, дозволяючи з легкістю виконувати усі вправи.

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