Компанія з Модени говорить, що це буде "типовий спорткар Мазераті".

Maserati Alfieri стане серійною на початку 2020 року. Спорткар буде гібридним. Через рік має з’явитись і повністю електричний Alfieri.

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П’ять років тому у Женеві компанія Maserati показала концепт Alfieri 2+2 з 460-сильним атмосферним V8 об’ємом 4,7 літри. У червні 2018 року італійський автовиробник підтвердив створення серійної версії Alfieri і тепер нарешті стало відомо, що виробництво спорткара стартує у першій половині 2020 року.

Фото: концепт Maserati Alfieri / Maserati

Випускати розкішний спорткар будуть на заводі в Модені. Перші машини клієнти почнуть отримувати вже у кінці 2020 року. Аби виконати цей план, восени 2019 року Maserati почне переоснащення заводу, на якому збиратимуть Alfieri.

Фото: Maserati Alfieri 2014 / Maserati

За попередньою інформацією Alfieri матиме гібридну силову установку з електричною системою повного приводу. Через рік лінійку має поповнити повністю електрична версія Alfieri.

Фото: інтер’єр Maserati Alfieri / Maserati

Заявленй розгін електрокара до сотні становитиме близько 2 секунд, а максимальна швидкість має перевищувати 300 км/год, причому залишиться такою ж і для версії з відкидним дахом. Кузов спорткупе матиме функціональні елементи для оптимізації аеродинаміки і будуватиметься довкола алюмінієвої рами.

Крім того, до 2022 року Maserati планує оновити седани Quattroporte і Ghibli та кросовер Levante.

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