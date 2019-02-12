Компания из Модены говорит, что это будет "типичный спорткар Мазерати".

Maserati Alfieri станет серийной в начале 2020 года. Спорткар будет гибридным. Через год должен появиться и полностью электрический Alfieri.

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Пять лет назад в Женеве компания Maserati показала концепт Alfieri 2+2 с 460-сильным атмосферным V8 объемом 4,7 литра. В июне 2018 года итальянский автопроизводитель подтвердил создание серийной версии Alfieri, и теперь наконец стало известно, что производство спорткара стартует в первой половине 2020 года.

Фото: концепт Maserati Alfieri / Maserati

Выпускать роскошный спорткар будут на заводе в Модене. Первые машины клиенты начнут получать уже в конце 2020 года. Чтобы выполнить этот план, осенью 2019 года Maserati начнет переоснащение завода, на котором будут собирать Alfieri.

Фото: Maserati Alfieri 2014 / Maserati

За попередньою інформацією Alfieri матиме гібридну силову установку з електричною системою повного приводу. Через рік лінійку має поповнити повністю електрична версія Alfieri.

Фото: интерьер Maserati Alfieri / Maserati

Заявленный разгон электрокара до сотни составит около 2 секунд, а максимальная скорость должна превышать 300 км/ч, причем останется такой же и для версии с откидной крышей. Кузов спорткупе будет иметь функциональные элементы для оптимизации аэродинамики и будет строиться вокруг алюминиевой рамы.

Кроме того, к 2022 году Maserati планирует обновить седаны Quattroporte и Ghibli и кроссовер Levante.

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