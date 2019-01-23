Более 150 мировых и европейских премьер запланировано провести в этом году в Женеве. Полный список и главные дебютанты – в анонсовом обзоре от Авто 24.
В марте в Швейцарии стартует 89-й Международный Женевский автосалон 2019 (International Geneva Motor Show 2019). Рассказываем о самых интересных премьерах этой весны.
В этом году Женевский автосалон начнет свою работу 7 марта и будет радовать публику до 17-го. Традиционно, за два дня до открытия автосалона для публики, автопроизводители проводят презентации для представителей СМИ. Но рекламные кампании с анонсом новинок начинаются значительно раньше. Уже сегодня известна большая часть важнейших дебютантов Женевского автосалона этого года.
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В Швейцарию, как всегда, привезут десятки концептов и суперкаров, однако в массовом сегменте интересных новинок будет заметно меньше. Также в этом году отмечается увеличение числа компаний, которые отказались от участия в автошоу. В их числе Volvo, Ford и Jaguar Land Rover. В списке участников не значится и Hyundai – представлять Южную Корею будут Kia и Ssang Yong.
Премия “Автомобиль года” на GIMS 2019 будет вручена 5 марта, а результаты голосования можно будет узнать после 15:00 на официальном сайте gims.swiss. Эта премия была учреждена семью крупнейшими автомобильными изданиями Европы.
Организаторы выставки Международный Женевский автосалон 2019 включили в список участников в категории "Автопроизводители" не только глобальные компании, но и тюнинг-ателье и мелкие фирмы, выпускающие по несколько десятков машин в год. Мы разбили их на четыре категории для большего удобства.
Volkswagen
Главной премьерой на стенде немецкого производителя станет долгожданный Golf восьмого поколения. Также Volkswagen планирует показать публике концепт электрического багги.
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Audi
В Швейцарию Ауди привезет пока безымянный электрический кроссовер компактного класса. Он займет место между Q2 и Q3 в модельном ряду марки. Новинка должна появиться на рынке в 2021 году.
Skoda
Чешская марка покажет в Женеве серийную версию Vision X – компактный кроссовер Kosmiq. Также к дебюту готовится новый Superb. Не исключено появление горячей версии Karoq RS.
Toyota
Пятое поколение Supra только дебютировало в США, а перед европейской публикой предстанет впервые.
Renault
В Женеву французская компания привезет пятое поколение популярного в Европе компактного хэтчбека Clio, который должен появиться на рынке уже в этом году. Еще одним дебютантом на стенде Renault станет рестайлинговый субкомпакт Twingo.
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Citroen
Ситроен держит интригу. На автосалоне в Париже в конце прошлого года французская марка анонсировала два концепта, которые будут представлены друг за другом – первый в Женеве, а второй – в Шанхае в апреле этого года. Названия концептов пока держатся в тайне, однако оба были созданы в честь 100-летнего юбилея бренда.
Peugeot
Компактный хэтчбек Peugeot 208 готов к выходу в свет и уже даже успел попасть в объективы папарацци. Главная новость для 208-го – изменение платформы и появление электрической версии.
Mercedes / AMG
Немецкий бренд готовит к дебюту сразу две новинки: универсал CLA и обновленный GLC Coupe 2020 модельного года.
BMW
Баварцы подготовили для показа в Женеве несколько новинок. Среди них новая M3, кроссоверы X3 М и X4М, а также новый флагманский седан 7 серии.
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Porsche
Компания из Штутгарта привезет в Швейцарию трековый спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport и вживую покажет новый Porsche 911 Cabrio. Не исключено появление на стенде производителя и нового Cayenne Coupe.
Honda
Японцы покажут в Женеве серийную версию концепта Urban EV – компактного электрического сити-кара, представленного в виде прототипа на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. По определенным причинам его появление в продаже отложено на год, поэтому у дилеров, по крайней мере в Европе, компакт появится не раньше 2020 года.
Kia
На другой стороне океана Kia представила большой кроссовер Telluride, а в Европу привезет компактную модель. Старому свету обещан новый Ceed с увеличенным дорожным просветом и другими атрибутами офф-роад. Не исключено, что и европейскую публику познакомят с новым Telluride.
Polestar
Спортивний підрозділ шведської марки Volvo, який не так давно отримав самостійність, покаже у Женеві свою другу модель під назвою Polestar 2. Це буде 400-сильний електрокар у кузові чотиридверний фестбек.
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Seat
В Женеве будут представлены прототип следующего поколения хэтчбека и универсала Leon. Не исключено, что эта модель впервые в истории будет представлена в кузове седан, чтобы заменить устаревший Toledo.
Mazda
Японская компания распространила информацию о том, что на автосалоне в Женеве состоится "мировая премьера новой модели". Какой именно – мы догадываемся, но поддержим интригу.
Nissan
Мировая премьера нового поколения удалого кроссовера Juke ожидается именно в Женеве. Там же европейская публика сможет познакомиться с новым Leaf E-Plus с увеличенной батареей.
Ssang Yong
Корейский бренд представит в Женеве новый серийный кроссовер Korando, дизайн которого был продемонстрирован на GIMS 2018 на концепте e-SIV.
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Другие участники выставки Международный Женевский автосалон 2019 в категории "Автопроизводители":
- McLaren – публичный дебют 720S Spider;
- Pininfarina/Automobili Pininfarina – мировая премьера первого автомобиля под собственной маркой – суперкара Battista
- Aston Martin – возможно появление электрического Rapide E и/или кроссовера DBX;
- Aurus – мировой дебют седана Senat;
- Bugatti – особая версия Chiron;
- TATA – концепт компактного кроссовера Hornbill
- Lamborghini
- Lexus
- Suzuki
- Smart
- Rolls-Royce
- Mitsubishi
- Subaru
- Alfa Romeo
- Jeep
- Ram
- Fiat
- Ferrari
- Maserati
- Dacia
- Bentley
- Pagani
- Rimac
- Koenigsegg
- Zenvo
- Morgan
- PAL-V
- Isuzu
- Sin Cars
- Italdesign
- Eadon Green
- David Brown
- Touring Superlegerra
- Sbarro
- Puritalia
- Aiways/Gumpert
- Roland Gumpert
- MAT (Manifattura Automobili Torino)
- Hispano Suiza
- Twisted
- Devinci
- ABT
- Abart
- Mansory
- Rinspeed
- Alpina
- Top Car
- Klassen
- Replicar
- TechArt
- Startech
- RUF
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