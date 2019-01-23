Более 150 мировых и европейских премьер запланировано провести в этом году в Женеве. Полный список и главные дебютанты – в анонсовом обзоре от Авто 24.

В марте в Швейцарии стартует 89-й Международный Женевский автосалон 2019 (International Geneva Motor Show 2019). Рассказываем о самых интересных премьерах этой весны.

В этом году Женевский автосалон начнет свою работу 7 марта и будет радовать публику до 17-го. Традиционно, за два дня до открытия автосалона для публики, автопроизводители проводят презентации для представителей СМИ. Но рекламные кампании с анонсом новинок начинаются значительно раньше. Уже сегодня известна большая часть важнейших дебютантов Женевского автосалона этого года.

Также интересно: Календарь автоновинок 2019: самые ожидаемые модели

В Швейцарию, как всегда, привезут десятки концептов и суперкаров, однако в массовом сегменте интересных новинок будет заметно меньше. Также в этом году отмечается увеличение числа компаний, которые отказались от участия в автошоу. В их числе Volvo, Ford и Jaguar Land Rover. В списке участников не значится и Hyundai – представлять Южную Корею будут Kia и Ssang Yong.

Премия “Автомобиль года” на GIMS 2019 будет вручена 5 марта, а результаты голосования можно будет узнать после 15:00 на официальном сайте gims.swiss. Эта премия была учреждена семью крупнейшими автомобильными изданиями Европы.

Организаторы выставки Международный Женевский автосалон 2019 включили в список участников в категории "Автопроизводители" не только глобальные компании, но и тюнинг-ателье и мелкие фирмы, выпускающие по несколько десятков машин в год. Мы разбили их на четыре категории для большего удобства.

Volkswagen

Главной премьерой на стенде немецкого производителя станет долгожданный Golf восьмого поколения. Также Volkswagen планирует показать публике концепт электрического багги.

Читайте также: Германия хочет отказаться от скоростных автобанов

Audi

В Швейцарию Ауди привезет пока безымянный электрический кроссовер компактного класса. Он займет место между Q2 и Q3 в модельном ряду марки. Новинка должна появиться на рынке в 2021 году.

Skoda

Чешская марка покажет в Женеве серийную версию Vision X – компактный кроссовер Kosmiq. Также к дебюту готовится новый Superb. Не исключено появление горячей версии Karoq RS.



Toyota

Пятое поколение Supra только дебютировало в США, а перед европейской публикой предстанет впервые.



Renault

В Женеву французская компания привезет пятое поколение популярного в Европе компактного хэтчбека Clio, который должен появиться на рынке уже в этом году. Еще одним дебютантом на стенде Renault станет рестайлинговый субкомпакт Twingo.

Также интересно: Мексиканцы выпустили на свободу лютый спидстер Vuhl 05RR

Citroen

Ситроен держит интригу. На автосалоне в Париже в конце прошлого года французская марка анонсировала два концепта, которые будут представлены друг за другом – первый в Женеве, а второй – в Шанхае в апреле этого года. Названия концептов пока держатся в тайне, однако оба были созданы в честь 100-летнего юбилея бренда.

Peugeot

Компактный хэтчбек Peugeot 208 готов к выходу в свет и уже даже успел попасть в объективы папарацци. Главная новость для 208-го – изменение платформы и появление электрической версии.

Mercedes / AMG

Немецкий бренд готовит к дебюту сразу две новинки: универсал CLA и обновленный GLC Coupe 2020 модельного года.

BMW

Баварцы подготовили для показа в Женеве несколько новинок. Среди них новая M3, кроссоверы X3 М и X4М, а также новый флагманский седан 7 серии.

Также интересно: Toyota показала новый RAV4 Hybrid 2019 на хороших фото и раскрыла характеристики

Porsche

Компания из Штутгарта привезет в Швейцарию трековый спорткар 718 Cayman GT4 Clubsport и вживую покажет новый Porsche 911 Cabrio. Не исключено появление на стенде производителя и нового Cayenne Coupe.



Honda

Японцы покажут в Женеве серийную версию концепта Urban EV – компактного электрического сити-кара, представленного в виде прототипа на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. По определенным причинам его появление в продаже отложено на год, поэтому у дилеров, по крайней мере в Европе, компакт появится не раньше 2020 года.



Kia

На другой стороне океана Kia представила большой кроссовер Telluride, а в Европу привезет компактную модель. Старому свету обещан новый Ceed с увеличенным дорожным просветом и другими атрибутами офф-роад. Не исключено, что и европейскую публику познакомят с новым Telluride.

Polestar

Спортивний підрозділ шведської марки Volvo, який не так давно отримав самостійність, покаже у Женеві свою другу модель під назвою Polestar 2. Це буде 400-сильний електрокар у кузові чотиридверний фестбек.

Смотрите также: Бесстрашие и глупость: житель пробежался по полицейской машине и показал это на видео

Seat

В Женеве будут представлены прототип следующего поколения хэтчбека и универсала Leon. Не исключено, что эта модель впервые в истории будет представлена в кузове седан, чтобы заменить устаревший Toledo.

Mazda

Японская компания распространила информацию о том, что на автосалоне в Женеве состоится "мировая премьера новой модели". Какой именно – мы догадываемся, но поддержим интригу.

Nissan

Мировая премьера нового поколения удалого кроссовера Juke ожидается именно в Женеве. Там же европейская публика сможет познакомиться с новым Leaf E-Plus с увеличенной батареей.



Ssang Yong

Корейский бренд представит в Женеве новый серийный кроссовер Korando, дизайн которого был продемонстрирован на GIMS 2018 на концепте e-SIV.

Также интересно: Hyundai показала обновленный конкурента Toyota Prius

Другие участники выставки Международный Женевский автосалон 2019 в категории "Автопроизводители":

McLaren – публичный дебют 720S Spider;

Pininfarina/Automobili Pininfarina – мировая премьера первого автомобиля под собственной маркой – суперкара Battista

Aston Martin – возможно появление электрического Rapide E и/или кроссовера DBX;

Aurus – мировой дебют седана Senat;

Bugatti – особая версия Chiron;

TATA – концепт компактного кроссовера Hornbill

Lamborghini

Lexus

Suzuki

Smart

Rolls-Royce

Mitsubishi

Subaru

Alfa Romeo

Jeep

Ram

Fiat

Ferrari

Maserati

Dacia

Bentley

Pagani

Rimac

Koenigsegg

Zenvo

Morgan

PAL-V

Isuzu

Sin Cars

Italdesign

Eadon Green

David Brown

Touring Superlegerra

Sbarro

Puritalia

Aiways/Gumpert

Roland Gumpert

MAT (Manifattura Automobili Torino)

Hispano Suiza

Twisted

Devinci

ABT

Abart

Mansory

Rinspeed

Alpina

Top Car

Klassen

Replicar

TechArt

Startech

RUF

Также интересно: Армия продает военные Хаммеры за 1 тысячу долларов