Спорткар с откидной крышей представлен в исполнениях Carrera S Cabriolet и Carrera 4S Cabriolet.

Менее двух месяцев прошло с тех пор, как автопроизводитель из Штутгарта представил новое спорткупе Porsche 911 в кузове 992, а на очереди уже открытая версия машины.

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Новый Porsche 911 дебютировал в версиях Carrera S и Carrera 4S на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года. Через шесть недель компания выводит в свет модификацию 911 Cabriolet, также в исполнении Carrera S и Carrera 4S.

Дебют обошелся без сюрпризов. Кабриолет оснащается тем же 3-литровым оппозитным 6-цилиндровым турбомотором мощностью 443 л.с., и купе. Как и в версии с закрытой крышей, двигатель сочетается с 8-ступенчатой ​​коробкой передач с двойным сцеплением.

Фото: 2020 Porsche 911 Carrera S Cabriolet / Porsche

911 Cabriolet получил мягкий "кожух", который поднимается и опускается всего за 12 секунд при скорости до 50 км/ч. Такая версия машины вышла немного медленнее обычной – до первой сотни базовый кабрио ускоряется за 3,7 секунды, а полноприводная версия Carrera 4S – за 3,6 секунды. Пакет Sport Chrono улучшает динамику разгона на 0,2 секунды.

В США базовый Carrera S Cabriolet оценен в $126 100 минимум, а полноприводная версия обойдется от $133 400. Поставки открытого спорткара клиентам ожидаются в конце лета.

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