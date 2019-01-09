Лицензию на производство получило тюнинг-ателье Superformance.

Автомобильная компания Superformance из Калифорнии занимается созданием, проектированием, разработкой и продажей спортивных автомобилей и реплик. Фирме удалось получить лицензию на выпуск автомобиля, который был представлен в виде концепта еще в 2005 году.

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Прототип Shelby GR-1 был представлен в 2005 году на автосалоне в Детройте, как итерация классического спорткара Shelby Daytona. Купе оснащалось 6,4-литровым атмосферным V10 мощностью в 613 л. с., который теоретически обеспечивал автомобилю ускорение до сотни за 4 секунды и максимальную скорость в 322 км / ч.

Фото: Концепт Shelby GR-1 / Ford

Переговоры с Ford по запуску машины в серию длились шесть лет. Теперь Superformance планирует выпустить Shelby GR-1 небольшой серией. Сколько именно будет выпущено машин – не сообщается, однако известно, что у первых 200 автомобилей будет кузов из полированного алюминия, как у концепта (покраска по желанию), а остальные – карбоновую обертку.

Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем и электрической силовой установкой от Shelby American. В теории спорткар будет очень быстрым: цель Superformance обеспечить ему ускорение до сотни за 2 секунды.

Дебют спорткара Shelby GR-1 состоится минимум через два года. Поэтому фактически, от концепта до серии пройдет 15 лет, что является одним из самых длинных сроков серийного воплощения концепта.

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