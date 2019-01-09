Ліцензію на виробництво отримало тюнінг-ательє Superformance.

Автомобільна компанія Superformance з Каліфорнії займається створенням, проектуванням, розробкою і продажем спортивних автомобілів і реплік. Фірмі вдалось отримати ліцензію на випуск автомобіля, що був представлений у вигляді концепту ще у 2005 році.

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Прототип Shelby GR-1 був представлений у 2005 році на автосалоні в Детройті, як ітерація класичного спорткара Shelby Daytona. Купе оснащувалось 6,4-літровим атмосферним V10 потужністю у 613 к.с., котрий теоретично забезпечував автомобілю прискорення до сотні за 4 секунди і максимальну швидкість у 322 км/год.

Фото: Концепт Shelby GR-1 / Ford

Переговори з Ford по запуску машини в серію тривали шість років. Тепер Superformance планує випустити Shelby GR-1 невеликою серією. Скільки саме буде випущено машин – не повідомляється, однак відомо, що перші 200 автомобілів матимуть кузов з полірованого алюмінію, як у концепта (фарбування за бажанням), а решта – карбонову обгортку.

Оснащуватиметься автомобіль бензиновим двигуном і електричною силовою установкою від Shelby American. У теорії спорткар буде дуже швидким: мета Superformance забезпечити йому прискорення до сотні за 2 секунди.

Дебют спорткара Shelby GR-1 відбудуться мінімум через два роки. Тож фактично, від концепту до серії мине 15 років, що є одним з найдовших термінів серійного втілення концепту.

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