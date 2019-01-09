Спорткар з відкидним дахом представлено у виконаннях Carrera S Cabriolet та Carrera 4S Cabriolet.

Менше двох місяців минуло відтоді, як автовиробник зі Штутгарту представив нове спорткупе Porsche 911 у кузові 992, а на черзі вже відкрита версія машини.

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Новий Porsche 911 дебютував у версіях Carrera S та Carrera 4S на автосалоні в Лос-Анджелесі у листопаді 2018 року. Через шість тижнів компанія виводить у світ модифікацію 911 Cabriolet, також у виконанні Carrera S та Carrera 4S.

Дебют обійшовся без сюрпризів. Кабріолет оснащується тим же 3-літровим оппозитним 6-циліндровим турбомотором потужністю 443 к.с., що й купе. Як і у версії з закритим дахом, двигун поєднується з 8-ступінчатою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Фото: 2020 Porsche 911 Carrera S Cabriolet / Porsche

911 Cabriolet отримав м'який “кожух”, який піднімається й опускається всього за 12 секунд при швидкості до 50 км/год. Така версія машини вийшла трохи повільнішою за звичайну – до першої сотні базовий кабріо прискорюється 3,7 секунди, а повнопривідна версія Carrera 4S – за 3,6 секунди. Пакет Sport Chrono покращує динаміку розгону на 0,2 секунди.



У США базовий Carrera S Cabriolet оцінено у $126 100 мінімум, а повноприводна версія обійдеться від $133 400. Поставки відкритого спорткара клієнтам очікуються наприкінці літа.

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