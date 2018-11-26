Слівнозвісне купе змінило покоління. Можемо побачити, що змінилось.

Пперші офіційні фотографії нового покоління Porsche 911 потрапили у ЗМІ від фаната.

Виданню Jalopnik пощастило мати шанувальника, котрий роздобув знімки нового Porsche 992, що є восьмим поколінням 911. І хоча знімки не надто чіткі, вони дозволяють скласти досить точне уявлення про новий спорткар.

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Фото: Porsche 911 восьмого покоління / Jalopnik

Як і обіцяла фірма зі Штутгарту, новий 911 зберіг усі характерні риси у дизайні кузову: круглі фари та знайомі обриси у профіль з м'язистими задніми арками. А от задня оптика зазнала кардинальних змін. Тепер це тонка світлодіодна стрічка, що з’єднує обидва борти автомобіля.



Фото: 2020 Porsche 911 / Jalopnik

Як і годиться “дев’ятсот одинадцятому” двигун розташовано на задній осі, при цьому модель пропонуватиметься у задньопривідному та передньопривідному виконанні. Новий 911 оснащуватимуть турбованими “шістками” потужністю від 385 до 450 к.с. Важливою технічною модернізацією спорткара стане поява восьмиступеневої автоматичної коробки передач PDK з подвійним зчепленням, що замінить нинішній семиступінчатий автомат. Механічна трансмісія буде семишвидкісною.

Porsche офіційно представить новий 911 напередодні 27 листопада, коли спортар дебютує на стенді LA Auto Show.

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