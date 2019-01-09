Компанія розкрила карти лише про одну з версій новинки – базову CLA250. У продажу автомобіль з'явиться до кінця 2019 року.

На виставці електроніки CES 2019 у Лас-Вегасі компанія Mercedes-Benz представила нове покоління компактного седана CLA.

Фотографії з офіційного прес-релізу можуть ввести в оману, оскільки на них новий автомобіль представлений у виконанні AMG Line Edition Orange Art, тоді як на шоу був явлений седан у базовому оснащенні CLA250.

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Початкове оснащення моделі передбачає 2-літровий бензиновий турбо-мотор потужністю у 220 кінських сил, котрий поєднується з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. Вже з першої версії моделі доступний вибір переднього чи повного приводу.

Чотиридверне купе у другому поколінні дещо додало у габаритах: плюс 48 міліметрів у довжину та плюс 30 міліметрів до колісної бази. При цьому колія коліс також зросла (63 мм спереду і 55 – ззаду), що додало автомобілю більшої стійкості.

Фото: 2020 Mercedes-Benz CLA / Daimler

Всередині додаткові міліметри майже не відчутні – простір для ніг передніх і задніх пасажирів зріс усього на 1 міліметр. При цьому ще й зменшився обсяг багажника на 10 літрів до 460.

У базовій версії Mercedes-Benz CLA250 оснащується двома 7-дюймовими дисплеями, а за доплату можна отримати два екрани по 10,25 дюймів. Центром уваги виступає модернізована мультимедійна система Mercedes-Benz User Experience (MBUX), що підтримує управління жестами. Саме завдяки її високій технологічності прем'єра автомобіля відбулась на виставці електроніки.



На ринок новинка вийд до кінця року. До того часу Даймлер виведе ще кілька версій CLA і назве ціни.

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