Концепція READ – Real-time Emotion Adaptive Driving, базується на алгоритмі "зчитування" емоцій пасажирів безпілотних автомобілів найближчого майбутнього, аби покращувати їхній настрій.

Як і було обіцяно, у рамках виставки електроніки CES 2019 у Лас-Вегасі компанія Kia Motors представила систему розпізнавання настрою пасажирів безпілотного автомобіля під назвою R.E.A.D. і продемонструвала деякі її можливості.

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Назва R.E.A.D. означає Real-time Emotion Adaptive Driving, що можна довільно перекласти як “адаптивне управління на основі емоцій”. Штучний інтелект, розроблений спільно з науковцями Массачусеттського технологічного університету, зчитує емоції пасажирів і оптимізує чи персоналізує оточуючий їх простір, аби зробити поїздку приємнішою. Звуки, запахи, освітлення, кут нахилу спинки крісла – усе може бути підлаштовано індивідуально під кожного з пасажирів автономного транспорту. Таким чином взаємодія між машиною і людиною має стати більш емоційною.



Система аналізує найрізноманітніші параметри життєдіяльності людини від частоти серцебиття до електричної активності шкіри. На основі цих даних алгоритм визначає настрій людини і налаштовує відповідним чином обстановку у салоні, аби зробити перебування в безпілотному автомобілі максимально комфортним і затишним.

Варто зазначити, що на CES 2019 компанія Kia Motors також представила особливі сидіння, здатні вібрувати в такт музиці та систему V-Touch, що дозволяє управляти безпілотними автомобілем жестами і виразом обличчя.

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