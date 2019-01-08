Концепция READ Real-time Emotion Adaptive Driving базируется на алгоритме "считывания" эмоций пассажиров беспилотных автомобилей ближайшего будущего, чтобы улучшать их настроение.

Как и было обещано, в рамках выставки электроники CES 2019 в Лас-Вегасе компания Kia Motors представила систему распознавания настроения пассажиров беспилотного автомобиля под названием R.E.A.D. и продемонстрировала некоторые ее возможности.

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Название R.E.A.D. означает Real-time Emotion Adaptive Driving, что можно произвольно перевести как “адаптивное управление на основе эмоций”. Искусственный интеллект, разработанный совместно с учеными Массачусетского технологического университета, считывает эмоции пассажиров и персонализирует окружающее их пространство, чтобы сделать поездку приятнее. Звуки, запахи, освещение, угол наклона спинки кресла – все может быть подстроено индивидуально под каждого из пассажиров автономного транспорта. Таким образом взаимодействие между машиной и человеком должно стать более эмоциональным.

Система анализирует разнообразные параметры жизнедеятельности человека от частоты сердцебиения до электрической активности кожи. На основе этих данных алгоритм определяет настрой человека и настраивает соответствующим образом обстановку в салоне, чтобы сделать пребывание в беспилотном автомобиле максимально комфортным и уютным.

Стоит отметить, что на CES 2019 компания Kia Motors также представила особые сиденья, способные вибрировать в такт музыке и системе V-Touch, что позволяет управлять беспилотными автомобилем жестами и выражением лица.

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