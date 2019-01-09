Компания раскрыла карты лишь об одной из версий новинки – базовой CLA250. В продаже автомобиль появится к концу 2019 года.

На выставке электроники CES 2019 в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz представила новое поколение компактного седана CLA.

Фотографии с официального пресс-релиза могут ввести в заблуждение, поскольку на них новый автомобиль представлен в исполнении AMG Line Edition Orange Art, тогда как на шоу был показан седан в базовом оснащении CLA250.

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Начальное оснащение модели предусматривает 2-литровый бензиновый турбо-мотор мощностью в 220 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Уже с первой версии модели доступен выбор переднего или полного привода.

Четырехдверное купе во втором поколении немного прибавило в габаритах: плюс 48 миллиметров в длину и плюс 30 миллиметров к колесной базе. При этом колея колес также выросла (63 мм спереди и 55 – сзади), что придало автомобилю большей устойчивости.

Фото: 2020 Mercedes-Benz CLA / Daimler

Внутри дополнительные миллиметры почти не ощутимы – пространство для ног передних и задних пассажиров выросло всего на 1 миллиметр. При этом еще и уменьшился объем багажника на 10 литров до 460.

В базовой версии Mercedes-Benz CLA250 оснащается двумя 7-дюймовыми дисплеями, а за доплату можно получить два экрана по 10,25 дюймов. Центром внимания выступает модернизированная мультимедийная система Mercedes-Benz User Experience (MBUX), которая поддерживает управление жестами. Именно благодаря ее высокой технологичности премьера автомобиля состоялась на выставке электроники.

На рынок новинка выйдет до конца года. К тому времени Даймлер выведет еще несколько версий CLA и назовет цены.

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