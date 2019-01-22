Изображения кроссовера просочились в СМИ с дилерской презентации.

Новый кроссовер BMW X3 M был случайно раскрыт раньше намеченной даты премьеры. На фото можно увидеть вид модели и цифровую приборную панель.

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Официально спортивная модификация кроссовера BMW X3 будет презентована на автосалоне в Женеве в марте. Вместе с X3 M баварцы представят и его купеобразную версию X4 M.



Фото: 2020 BMW X3 M / Мotor1

M-версия отличается от гражданского аналога более агрессивным дизайном передней части с массивными воздухозаборниками. Также можно отметить пятиспицевые легкосплавные диски нового дизайна. Интересно, что портал Bimmerpost опубликовал изображение новинки еще в ноябре прошлого года и теперь становится понятно, что они действительно демонстрировали вид серийных “Икс Эм”.



Фото: панель приборов BMW X3 M / Мotor1

Вторая фотография, фактически, ничего не раскрывает, поскольку изображенная на ней цифровая приборная панель уже знакома нам – она такая же, как у обычного BMW X3, только имеет небольшой логотип М в центре тахометра.

Фото: BMW X3 M та BMW X4 M / Bimmerpost

Ожидается, что BMW X3 M получит новый двигатель – 3-литровый твин-турбо мощностью около 450 л.с., а с набором опций Competition Package будет иметь отдачу не менее 475 л. с.

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