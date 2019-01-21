Вместе с жирной подливкой из гамбургера...

Качество фотографий нового Volkswagen Golf mk8 с “Макдрайва” оставляет желать лучшего, но главное – они дают подтверждение тому, что мы уже видели раньше.

Восьмое поколение VW Golf должен появиться в 2019 году, однако до этого времени производителю удавалось удержать в тайне разве что отдельные подробности, столь высокий уровень заинтересованности СМИ и автолюбителей к этому автомобилю.

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Новый Golf 8 будет построен на уже знакомой многим модульной платформе MQB, которая используется компанией с 2012 года и является базой для большинства моделей марки от Polo до Passat.

Хэтчбек получил эволюционные изменения во внешнем дизайне. Он стал более динамичным и визуально легким на вид, хотя при этом шире и ниже. Оптика машины стала сложнее, чем раньше, и при этом более технологичной.

Известно, что в палитру двигателей 2020 Golf открывает 1,4-литровый трехцилиндровый агрегат (95 л.с. 116 л.с.), а в списке будут фирменные TSI и TDI мощностью от 130 до 205 л.с. Топовое исполнение будет иметь гибридную силовую установку, мощность около 220 л.с. Также на отдельных рынках новый Гольф будет предлагаться с двигателем, работающим на природном газе (1,5 л, 130 л.с.). Вслед за гражданскими Golf нового поколения появятся и спортивные версии: Golf R и 300-сильный Golf GTI.

Дебют серийной модели нового поколения Golf 2020 ожидается в июне этого года.

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