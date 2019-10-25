Вчера вечером, 24 октября, в городе Вольфсбург, где родился первый Golf, был представлен хэтчбек восьмого поколения. Новинка дебютировала с пятью вариантами гибридной силовой установки, а также экономичными бензиновыми и дизельными моторами. Выход Golf 8 на рынок запланирован на декабрь этого года.

45 лет назад Volkswagen поставил перед командой инженеров и художников задачу создать автомобиль, который смог бы стать не менее успешным чем тогдашний бестселлер – Käfer/Beetle. Джорджетто Джуджаро создал образ этого автомобиля, а остальные команды наделили первый Golf качествами, за которые хэтчбек полюбили во всем мире – надежность, долговечность, экономичность и доступность.

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Более семи миллионов Golf первого поколения было продано по всему миру, автомобиль стал не только бестселлером марки, но и одним из самых массовых среди всех автомобильных брендов. Со временем эта модель стала настоящей иконой Volkswagen. Семь поколений, 35 миллионов проданных Golf. Это единственная модель в мире, которую с одинаковым желанием выбирают для себя абсолютно все возрастные категории водителей, он все равно подходит для ежедневных поездок на работу, выхода в театр или трек-дней. Golf продается на пяти континентах и ​​является бестселлером среди более трехсот моделей концерна Volkswagen Group.

Фото: восемь поколений Volkswagen Golf / Volkswagen

Сегодня, почти полвека спустя, мир встречает новое поколение Volkswagen Golf. Автопроизводитель говорит, что, как и в случае с первым "Гольфом", автомобиль опережает свое время, дает владельцам больше, чем любой автомобиль другой марки, является образцом экономичности, надежности и точности. Последний термин вообще предлагается употреблять, как синоним нового Golf.

"Это правильный автомобиль, который появился в правильное время. И это то, что делает его настоящим Golf", – такими словами закончил свою речь на презентации новинки Герберт Дайсс – глава совета директоров Volkswagen Group, а также глава правления бренда Volkswagen Passenger Cars.

Фото: Volkswagen Golf 8 / Motor1

Golf 2020 стал на 26 миллиметров длиннее предшественника, и где-то при этом на сантиметр узке и на 36 миллиметров ниже. При этом расстояние между осями увеличилось на полтора сантиметра. Габариты новинки: 4284/1789/1456 мм, колесная база – 2636 мм. Багажник, как и раньше, вмещает 380 литров поклажи, если не складывать спинки задних сидений. Кроме того, кузов нового "Гольф" стал более обтекаемым – коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,275.

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Как отметил доктор Герберт Дайсс, новый Golf остается проводником технологичности в классе компактных автомобилей. Это означает, что хэтчбек получил системы и решения, которые ранее применялись только в дорогих моделях, или вообще применены впервые. Полностью цифровой интерфейс приборной панели и мультимедийной системы с минимумом физических переключателей и регуляторов на передней панели, узкий центральный тоннель с аккуратными органами управления на нем освободил пространство для людей, а амбиентное подсветка салона обеспечивает приятные эмоции от пребывания внутри машины. Многочисленные электронные помощники водителя сгруппированы в комплекс полуавтономного вождения IQ.DRIVE. Кроме того, новый “Гольф” может обмениваться информацией с другими участниками движения через технологию Car2X, сотрудничать со смартфоном владельца и хранить персональные настройки в облачном сервисе. Добавьте к этому полностью светодиодную оптику и стереосистему Harman Kardon уже в базовой комплектации. И, конечно, передовые силовые установки.

Фото: Volkswagen Golf 2020 / Volkswagen

Последний пункт – настоящая сенсация для Golf. Имея дурную славу из-за дизельгейта, в Volkswagen позаботились, чтобы обеспечить новинку безупречными агрегатами. К тому же, немецкий производитель следует намеченному плану перехода на батарейные машины до 2050 года. Несмотря на это, восьмому поколению Golf выделили аж 5 гибридных силовых установок. Три из них – мягкие гибриды с 48-вольтовой системой, мощностью в 109, 129 и 148 л.с. Еще два – плагин-гибриды с 1,4-литровым мотором и литий-ионным АКБ на 13 кВт*ч, их мощность составляет 201 и 241 л.с. Будут и "чистые" бензиновые моторы: 1.0 (89 и 109 л.с.) и 1.5 (114 и 148 л.с.), а также дизельный агрегат 2.0 (114 и 148 л.с.), вредные выбросы которого в 17% ниже, чем у предшественника. И это еще не все!

Фото: гибридный Volkswagen Golf 8 / Volkswagen

Традиционно в Golf будут спортивные модификации GTI, GTD, полноприводная 4Motion, февраль Golf R, а еще – Golf TGI с силовой установкой на сжиженном газе. Самая мощная версия модели будет иметь 300-сильный мотор. В зависимости от агрегата, хэтчбек будет комплектоваться новой 6-ступенчатой механикой или модернизированным DSG.

Рыночный дебют VW Golf VIII состоится в декабре этого года. Правда, только на наиболее значительных для немецкого концерна рынках. Менее важным странам придется подождать до следующего года, но уже в средине 2020 году новинка станет глобальной. Цены пока не объявлены.

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