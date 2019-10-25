Учора ввечері, 24 жовтня, у місті Вольфсбург, де народився перший Golf, був презентований хетчбек восьмого покоління. Новинка дебютувала з п'ятьма варіантами гібридної силової установки, а також економічними бензиновими та дизельними моторами. Вихід Golf 8 на ринок запланований на грудень цього року.

45 років тому Volkswagen поставив перед командою інженерів і художників завдання створити автомобіль, який зміг би стати не менш успішним ніж тогочасний бестселлер – Käfer/Beetle. Джорджетто Джуджаро створив образ цього автомобіля, а решта команди наділили перший Golf якостями, за які хетчбек полюбили у всьому світі – надійність, довговічність, економічність та доступність.

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Більше семи мільйонів Golf першого покоління було продано по всьому світу, автомобіль став не лише бестселером марки, а й одним з наймасовіших серед усіх автомобільних брендів. З часом ця модель стала справжньою іконою Volkswagen. Сім поколінь, 35 мільйонів проданих Golf. Це єдина модель у світі, яку з однаковим бажанням обирають для себе геть усі вікові категорії водіїв, він однаково підходить для щоденних поїздок на роботу, виходу в театр чи трек-днів. Golf продається на п’яти континентах і є бестселлером з-поміж більше трьохсот моделей концерну Volkswagen Group.

Фото: вісім поколінь Volkswagen Golf / Volkswagen

Сьогодні, майже півстоліття потому, світ зустрічає нове покоління Volkswagen Golf. Автовиробник говорить, що, як і у випадку з першим “Гольф”, автомобіль випереджає свій час, дає власникам більше, ніж будь-який автомобіль іншої марки, є взірцем економічності, надійності та точності. Останній термін взагалі пропонується вживати, як синонім нового Golf.



“Це правильний автомобіль, який з’явився у правильний час. І це те, що робить його справжнім Golf”, – такими словами закінчив свою промову на презентації новинки Герберт Дайсс – голова ради директорів Volkswagen Group, а також голова правління бренду Volkswagen Passenger Cars.

Фото: Volkswagen Golf 8 / Motor1

Golf 2020 став на 26 міліметрів довшим за попередника, аде при цьому на сантиметр вужчим і на 36 міліметрів нижчим. При цьому відстань між осями збільшилась на півтора сантиметри. Габарити новинки: 4284/1789/1456 мм, колісна база – 2636 мм. Багажник, як і раніше, вміщує 380 літрів поклажі, якщо не складати спинки задніх сидінь. Крім того, кузов нового “Гольф” став більш обтічним – коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,275.

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Як зазначив доктор Герберт Дайсс, новий Golf залишається провідником технологічності в класі компактних автомобілів. Це означає, що хетчбек отримав системи й рішення, які раніше застосовувались лише в дорогих моделях, або й взагалі застосовані вперше. Повністю цифровий інтерфейс приладової панелі та мультимедійної системи з мінімумом фізичних перемикачів і регуляторів на передній панелі, вузький центральний тонель з акуратними органами керування на ньому звільнив простір для людей, а амбієнтна підсвітка салону забезпечує приємні емоції від перебування всередині машини. Числені електронні помічники водія згруповані в комплекс напівавтономного водіння IQ.DRIVE. Крім того, новий “Гольф” може обмінюватись інформацією з іншими учасниками руху через технологію Car2X, співпрацювати зі смартфоном власника і зберігати персональні налаштування в хмарному сервісі. Додайте до цього повністю світлодіодну оптику і стереосистему Harman Kardon вже у базовій комплектації. І, звичайно, передові силові установки.

Фото: Volkswagen Golf 2020 / Volkswagen

Останній пункт – справжня сенсація для Golf. Маючи погану славу через дизельгейт, у Volkswagen потурбувались, аби забезпечити новинку бездоганними агрегатами. До того ж, німецький виробник слідує наміченому плану переходу на батарейні машини до 2050 року. Зважаючи на це, восьмому поколінню Golf виділили аж 5 гібридних силових установок. Три з них – м'які гібриди з 48-вольтовою системою, потужністю у 109, 129 та 148 к.с. Ще два – плагін-гібриди з 1,4-літровим мотором та літій-іонним АКБ на 13 кВт*год, їх потужність становить 201 та 241 к.с. Будуть і “чисті” бензинові мотори: 1.0 (89 і 109 к.с.) і 1.5 (114, і 148 к.с.), а також дизельний агрегат 2.0 (114 і 148 к.с.), шкідливі викиди якого на 17% нижчі, ніж у попередника. І це ще не все!

Фото: гібридний Volkswagen Golf 8 / Volkswagen

Традиційно у Golf будуть спортивні модифікації GTI, GTD, повнопривідна 4Motion, лютий Golf R, а ще – Golf TGI з силовою установкою на зрідженому газі. Найпотужніша версія моделі матиме 300-сильний мотор. Залежно від агрегату, хетчбек комплектуватимуть новою 6-ступінчатою механікою або модернізованим DSG.



Ринковий дебют VW Golf VIII відбудеться в грудні цього року. Щоправда, лише на найбільш значних для німецького концерну ринках. Менш важливим країнам доведеться зачекати до наступного року, але вже всередині 2020-го новинка стане глобальною. Ціни поки не оголошені.

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