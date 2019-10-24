Фанатів фантастичної епопеї чекає стрічка під назвою Star Wars: The Rise of Skywalker, зоряний транспорт для якої фільммейкери створять за дизайном Porsche.

Porsche вирушає у далеку, далеку галактику, об'єднавшись з Lucasfilm для створення космічного корабля для Star Wars: The Rise of Skywalker. Компанія не розкриє дизайн до прем'єри фільму, але показала роботу дизайнерів.

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“Розробка космічного корабля з чіткою дизайнерською ДНК Porsche є захоплюючою і складною”, – заявив Майкл Мауер, заступник голови Style Porsche. “Хоча, на перший погляд, між автомобілями та космічними кораблями небагато спільного в техніці, обидва світи мають подібну філософію дизайну. Тісна співпраця з командою дизайнерів “Зоряних воєн” надихає і заворожує нас, я впевнений, що обидві команди зможуть отримати від цього корисний обмін досвідом”.

Фото: робота дизайнерів Porsche над космічним кораблем / Porsche

Фінальні форми кораблів ще не затверджені. Дизайнери Porsche та Lucasfilm зустрінуться у Штутгарті та Сан-Франсіко, аби визначитись з остаточним дизайном. Це досить дивно, зважаючи на те, що 19 грудня цього року фільм вже можна буде побачити в українських кінотеатрах під назвою “Зоряні Війни: Сходження Скайвокера”.

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