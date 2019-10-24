Фанатов фантастической эпопеи ждет лента под названием Star Wars: The Rise of Skywalker, звездный транспорт для которой фильммейкеры создадут по дизайну Porsche.

Porsche отправляется в далекую, далекую галактику, объединившись с Lucasfilm для создания космического корабля для Star Wars: The Rise of Skywalker. Компания не раскроет дизайн до премьеры фильма, но показала работу дизайнеров.

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"Разработка космического корабля с четкой дизайнерской ДНК Porsche увлекательная и сложная", – заявил Майкл Мауэр, заместитель председателя Style Porsche. "Хотя, на первый взгляд, между автомобилями и космическими кораблями мало общего в технике, оба мира имеют подобную философию дизайна. Тесное сотрудничество с командой дизайнеров "Звездных войн" вдохновляет и завораживает нас, я уверен, что обе команды смогут получить от этого полезный обмен опытом".

Фото: работа дизайнеров Porsche над космическим кораблем / Porsche

Финальные формы кораблей еще не утверждены. Дизайнеры Porsche и Lucasfilm встретятся в Штутгарте и Сан-Франсико, чтобы определиться с окончательным дизайном. Это довольно странно, учитывая то, что 19 декабря этого года фильм уже можно будет увидеть в украинских кинотеатрах под названием "Звездные Войны: Восхождение Скайвокера".

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