Компактний кросовер отримав чимало цікавих рішень, окрім батарейної силової установки.

Японська марка представила свій перший електромобіль – компактний кросовер Mazda MX-30. Запас ходу в нього досить скромний, однак цілком достатній для щоденних потреб більшости водіїв, переконані в Mazda.

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“Для тих, хто хоче життя з речами, які заспокоюють і радують дух; для тих, хто хоче жити позитивно, активно вибираючи речі та досвід, які за власними мірками відповідають їхньому способу життя; для тих, хто має мудрість та винахідливість вирішувати проблеми, що стоять перед людьми, суспільством та землею у власному стилі, не перебільшуючи себе; а також для тих, хто хоче створити добрий час разом з оточуючими людьми та з людьми у всьому світі. Для цих клієнтів Mazda MX-30 пропонує творчий час та простір, який дозволить їм жити у злагоді з собою”, – говорить менеджер проекту MX-30 Томіко Такеучі.

Зовнішній дизайн Mazda MX-30

Перед нами черговий приклад фірмової стилістики KODO, причому в MX-30 вона “виходить за звичні межі”, кажуть японці. Чисті лінії кузову в комплексі створюють враження масивного силуету. Mazda звертає увагу на фігурну оптику кросовера, яка надає йому особливого шарму: з одного ракурсу кросовер має “похмурий погляд з-під лоба”, з іншого – примружений і хитрий.

Фото: екстер’єр Mazda MX-30 2020 / Mazda

Також привертають увагу передній бампер без звичної радіаторної решітки, “квадратні” колісні арки з пластиковою обшивкою та двоколірний кузов. Творці електрокара кажуть, що візуально відокремлений дах додає кросоверу візуальної стрімкості. Верхня частина кузову в кожного автомобіля матиме сріблястий металевий колір, тоді як нижню частину фарбуватимуть у червоний, сірий чи білий відтінки (Soul Red Crystal, Polymetal Gray та Ceramic Metallic).

Доступ до задньої частини салону відкривають вузенькі “напівдверки” – подібно до спорткара Mazda RX-8. Завдяки цьому, автомобіль має вигляд дводверного. Задні двері отримали назву Freestyle.

Салон MX-30

В інтер'єрі MX-30 використовуються новітні дизайнерські рішення та технології, спрямовані на досягнення атмосфери простору та відкритості всередині салону. Матеріали оздоблення підібрані таким чином, аби “допомагати звільнити дух” та гармонічно поєднуватись між собою. Серед матеріалів, використаних в оздобленні, декоративні панелі з коркового дерева – це данина історії Mazda, засновник якої розпочинав саме з виробництва цього матеріалу. Тканина оббивки – дихаюча.

Фото: Інтер'єр Mazda MX-30 / Mazda

“Інтер'єр забезпечує обстановку, сприятливу для заспокоєння розуму та відновлення почуття власного “Я”. Це вираження концепції дизайну Human Modern”, – пояснює дизанер Юйчі Мацуда.

Передню панель кросовера звільнили від занадто високого монітора, як у решти моделей марки. Замість того, у MX-30 зверху встановлений 7-дюймовий екран, а нижче – ще один, такого ж розміру для управління кліматичною установкою.

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Силова установка Mazda MX-30

Спеціально для свого першого електрокара компанія Mazda розробила силову установку e-Skyactiv. Вона складається з акумулятора ємністю 35,3 кВт/год та електромотора, що генерує 143 к.с. потужності. Мотор забезпечений технологією e-GVC Plus (G-Vectoring Control), котра відповідає за оптимізацію крутного моменту та відгук на кермо.

Повний заряд літій-іонної батареї дозволяє кросоверу долати до 200 км, а заряджати її можна за допомогою зарядки потужністю у 6,6 кВт. Зарядні порти – CHAdeMO та COMBO. Акумуляторний блок забезпечений потужною системою охолодження.

Оснащення електричного кросовера Mazda

Фірмовий комплекс електронних помічників включає систему утримання рядності, моніторингу сліпих зон, автоматичного аварійного гальмування.

Крім того, MX-30 також використовує систему безпеки, яка вимикає систему постачання електроенергії, у разі виявлення зіткнення, аби унеможливити загоряння акумулятора. Крім того, акумуляторні батареї вкриті міцним жаростійким матеріалом і оточені жорсткою рамою.

Комплектації, ціни, ринковий дебют Mazda MX-30

Версії для європейського, американського та азійського ринку відрізнятимуться як за виглядом (кілька дрібних деталей), так і за оснащенням. Наприклад, у машин з кермом зправа буде система запобігання зіткненню при повороті ліворуч.

На європейський ринок батарейний кросовер Mazda MX-30 надійде у першій чверті наступного року. Строки появи новинки в Україні будуть оголошені окремо. Ціни на MX-30 будуть оголошені ближче до часу появи на ринку.

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