Компактный кроссовер получил немало интересных решений, кроме батарейной силовой установки.

Японская марка представила свой первый электромобиль – компактный кроссовер Mazda MX-30. Запас хода у него достаточно скромный, однако вполне достаточен для ежедневных потребностей большинства водителей, убеждены в Mazda.

Читайте також: Nissan Ariya: новый электрический кроссовер, который взял лучшее от LEAF и X-Trail

“Для тех, кто хочет жизнь с вещами, которые успокаивают и радуют дух; для тех, кто хочет жить позитивно, активно выбирая вещи и опыт, которые по собственным меркам соответствуют их образу жизни; для тех, кто имеет мудрость и находчивость решать проблемы, стоящие перед людьми, обществом и землей в собственном стиле, не возвеличивая себя; а также для тех, кто хочет создать хорошее время вместе с окружающими людьми и с людьми во всем мире. Для этих клиентов Mazda MX-30 предлагает творческое время и пространство, которое позволит им жить в согласии с собой”, – говорит менеджер проекта MX-30 Томико Такеучи.

Внешний дизайн Mazda MX-30

Перед нами очередной пример фирменной стилистики KODO, причем в MX-30 она “выходит за привычные рамки”, говорят японцы. Чистые линии кузова в комплексе создают впечатление массивного силуэта. Mazda обращает внимание на фигурную оптику кроссовера, которая придает ему особый шарм: с одного ракурса у кроссовера “мрачный взгляд исподлобья”, с другого – прищуренный и хитрый.

Фото: экстерьер Mazda MX-30 2020 / Mazda

Также привлекают внимание передний бампер без привычной радиаторной решетки, “квадратные” колесные арки с пластиковой обшивкой и двухцветный кузов. Создатели электрокара говорят, что визуально отделенная крыша добавляет кроссоверу визуальной стремительности. Верхняя часть кузова у каждого автомобиля будет иметь серебристый металлический цвет, тогда как нижнюю часть будут красить в красный, серый или белый оттенки (Red Soul Crystal, Polymetal Gray и Ceramic Metallic).

Доступ к задней части салона открывают узенькие “полудвери” – как у спорткара Mazda RX-8. Благодаря этому автомобиль имеет вид двухдверного. Задние двери получили название Freestyle.

Салон MX-30

В интерьере MX-30 используются новейшие дизайнерские решения и технологии, направленные на достижение атмосферы пространства и открытости внутри салона. Материалы отделки подобраны таким образом, чтобы “помогать освободить дух” и гармонично сочетаться между собой. Среди материалов, использованных в отделке, декоративные панели из пробкового дерева – это дань истории Mazda, основатель которой начинал именно с производства этого материала. Ткань обивки – дышащая.

Фото: Интерьер Mazda MX-30 / Mazda

“Интерьер обеспечивает обстановку, благоприятную для успокоения ума и восстановления чувства собственного “Я”. Это выражение концепции дизайна Human Modern", – объясняет дизанер Юйчи Мацуда.

Переднюю панель кроссовера освободили от слишком высокого монитора, как у остальных моделей марки. Вместо того, у MX-30 сверху установлен 7-дюймовый экран, а ниже – еще один, такого же размера для управления климатической установкой.

Читайте также: Тест-драйв Mazda3: с подиума – покупателям

Силовая установка Mazda MX-30

Специально для своего первого электрокара компания Mazda разработала силовую установку e-Skyactiv. Она состоит из аккумулятора емкостью 35,3 кВт/ч и электромотор, генерирующий 143 л.с. мощности. Мотор снабжен технологией e-Plus GVC (G-Vectoring Control), которая отвечает за оптимизацию крутящего момента и отклик на руль.

Полный заряд литий-ионной батареи позволяет кроссоверу преодолевать до 200 км, а заряжать ее можно с помощью зарядки мощностью в 6,6 кВт. Зарядные порты – CHAdeMO и COMBO. Аккумуляторный блок снабжен мощной системой охлаждения.

Оснащение элекрического кросовера Mazda

Фирменный комплекс электронных помощников включает систему удержания рядности, мониторинга слепых зон, автоматического аварийного торможения.

Кроме того, MX-30 также использует систему безопасности, которая отключает систему поставки электроэнергии, в случае обнаружения столкновения, чтобы исключить возгорание аккумулятора. Кроме того, аккумуляторные батареи покрыты прочным жаростойким материалом и окружены жесткой рамой.

Комплектации, цены, рыночный дебют Mazda MX-30

Версии для европейского, американского и азиатского рынка будут отличаться как по виду (несколько мелких деталей), так и по оснащению. Например, у машин с рулем справа будет система предотвращения столкновения при повороте налево.

На европейский рынок батарейный кроссовер Mazda MX-30 поступит в первой четверти следующего года. Сроки появления новинки в Украине будут объявлены отдельно. Цены на MX-30 будут объявлены ближе ко времени появления на рынке.

Также интересно: Что известно о европейской версии Tesla Model Y