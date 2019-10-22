И да, его название, случайно или нет, похоже на имя молодой леди Старк.

Японский автопроизводитель приготовил для автошоу в Токио концепт, который может стать серийным в 2021 году. Запас хода электро-кроссовера на одном заряде – 483 км.

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Судя по изображениям, опубликованных японскими СМИ, концепт Nissan Ariya представляет собой более реалистичную версию прототипов IMx и IMQ, показанных ранее. Не исключено, что перед нами уже предсерийная модель нового кроссовера. Известно о нем пока немного.

Ожидается, что электрический "Икс-Трейл" ориентирован, в первую очередь, на рынки Китая и США, в Европе появится с небольшим опозданием. Учитывая запланированное время дебюта, можно предположить, что фирменный комплекс помощи водителю Nissan ProPilot будет иметь более широкий, чем сейчас, функционал, с которым кроссовер приблизится к Tesla Autopilot.

Фото: Nissan Ariya / InsideEVs

По предварительным данным, запас хода на одном заряде в кроссовера составит 300 миль, или 483 км. Ускорение от 0 до 100 км/ч – менее 5 секунд. Более подробную информацию сможем получить после премьеры новинки в Токио.

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