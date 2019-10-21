Автомобиль получил название Toyota Wildlander.

Очевидно, свой новый кроссовер для Китая компания Toyota назвала Wildlander по аналогии с Highlander. Хотя по сути он является тем самым RAV4 2020, но отличается габаритами и внешностью. Причем в Поднебесной будут продавать оба кроссовера – и RAV4, и Wildlander.

Также интересно: В Украине начинается продажа нового Toyota C-HR

Причиной появления разновидности актуального RAV4 в том, что в Китае Toyota сотрудничает с двумя местными автопроизводителями для выпуска своих машин. “Глобальную” версию модели с шильдиком RAV4 для Поднебесной собирают на заводе FAW, а новый Wildlander будет выпускаться на совместном предприятии Toyota и GAC Motor.

Внешне автомобили отличаются бамперами и радиаторными решетками, оптикой и набором колесных дисков. Новые бамперы скажутся на габаритах автомобиля, портал Аutohome сообщает, что длина Wildlander составит 4600 миллиметров.

Фото: Toyota Wildlander / Аutohome

Техническая составляющая и архитектура интерьера Wildlander идентичны RAV4 последнего поколения. Базовая модель будет предлагаться с двухлитровым атмосферником на 170 сил, а более дорогая версия будет оснащаться гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя с электромотором на задней оси, совокупная производительность которой составляет 222 лошадиные силы.

По предварительной информации, премьера Toyota Wildlander состоится до конца года, тогда как RAV4 пятого поколения в Китае появится в продаже уже 25 октября.

Также интересно: Фантастический Geely Icon стал серийным и владельцу такого "китайца" можно позавидовать