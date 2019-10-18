Обновленная версия получила на выбор три силовых агрегата: бензиновый 1,2 л и два гибрида – новый с 2,0-литровым двигателем и усовершенствованный гибрид с 1,8-литровым мотором.

Обновленный компактный кроссовер Toyota C-HR отныне доступен для заказа в дилерских центрах страны. Правда, информации о ценах пока нет.

Новый Toyota C-HR сохранил свой традиционный фирменный дизайн. Обновленная версия отличается окрашенной нижней частью нового переднего бампера и увеличенной радиаторной решеткой.

Головная оптика и задние фонари стали полностью светодиодными. Фары дневного света и поворотные сигналы объединены в единую фронтальную светодиодную линию, которая находится в верхней части фар главного света. Задние фонари соединены между собой с помощью глянцевого черного спойлера.

Читайте также: Второе поколение Toyota Mirai станет бизнес-седаном

Инновации обновленной модели включают в себя улучшенные настройки электроусилителя руля, а 2-литровая гибридная установка также оснащена модифицированной подвеской. Все версии также подверглись существенному улучшению элементов виброакустического комфорта, что позволило еще больше снизить уровень шума в салоне автомобиля.

Мультимедийная система обеспечивает полную интеграцию смартфонов с Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме уже привычного для модели бензинового 1,2-литрового турбодвигателя максимальной мощностью 116 л.с. и гибридной системы с 1,8-литровым двигателем суммарной мощностью 122 л.с., на выбор предлагается новая гибридная система с 2-литровым двигателем Dynamic Force суммарной мощностью 184 л.с.

Напомним, что Toyota официально представила новый Yaris.