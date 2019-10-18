Оновлена версія отримала на вибір три силові агрегати: бензиновий 1,2 л та два гібриди - новий з 2,0-літровим двигуном та вдосконалений гібрид з 1,8-літровим мотором.

Оновлений компактний кросовер Toyota C-HR відтепер доступний для заморвлення в дилерських центрах країни. Щоправда, інформації про ціни поки що немає.

Новий Toyota C-HR зберіг свій традиційний фірмовий дизайн. Оновлена версія вирізняється пофарбованою нижньою частиною нового переднього бампера та збільшеною радіаторною решіткої.

Головна оптика та задні ліхтарі стали повністю світлодіодними. Фари денного світла та поворотні сигнали об’єднані в єдину фронтальну світлодіодну лінію, яка знаходиться у верхній частині фар головного світла. Задні ліхтарі поєднані між собою за допомогою глянсового чорного спойлера.

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Інновації оновленої моделі включають у себе поліпшені налаштування електропідсилювача керма, а 2-літрова гібридна установка також оснащена модифікованою підвіскою. Усі версії також зазнали суттєвого покращення елементів віброакустичного комфорту, що дозволило ще більше знизити рівень шуму в салоні автомобіля.

Мультимедійна система забезпечує повну інтеграцію смартфонів з Apple CarPlay та Android Auto.

Окрім уже звичного для моделі бензинового 1,2-літрового турбодвигуна максимальною потужністю 116 к.с. та гібридної системи з 1,8-літровим*двигуном сумарною потужністю 122 к.с., на вибір пропонується нова гібридна система з 2-літровим двигуном Dynamic Force сумарною потужністю 184 к.с.

Нагадаємо, що Toyota офіційно представила новий Yaris.