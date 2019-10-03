Три роки минуло від дебюту компактного кросовера C-HR, тож Toyota провела йому планове оновлення, переважно, по части техніки.

Toyota описує оновлений C-HR 2020 як “більш гібридний, більш комунікабельний та більш канонічний”. Головні зміни для кросовера полягають у новій силовій установці, мультимедійній системі нового покоління та легкій ретуші зовнішності.

Також цікаво: Volvo показала відео-тізер з батарейним кросовером XC40 Electric і розкрила деякі подробиці про майбутню новинку

Гамма силових агрегатів для C-HR 2020 поповний гібрид на основі 2-літрового атмосферного мотору з сімейства Dynamic Force. Через електромеханічний варіатор Direct Shift він пов'язаний з синхронним електромотором потужністю у 80 кВт (109 к.с.), а разом вони продукують до 184 сил потужності. При цьому раніше доступна для моделі 122-сильна гібридна силова установка на базі 1,8-літрового мотора залишилась у списку доступних агрегатів.

Новий мультимедійний комплекс отримав фізичні рукоятки замість сенсорних клавіш, навчився оновлювати навігацію через Wi-Fi та співпрацювати зі смартфонами за допомогою інтерфейсів Apple CarPlay та Android Auto.

Фото: Toyota C-HR Hybrid 2020 / Toyota

Зовнішні зміни моделі включають злегка підправлені бампери спереду і ззаду та світлодіодну оптику. Крім того, кросоверу відрегулювали електропідсилювач керма, для більш виразного зворотного зв'язку, і покращили шумоізоляцію.



Про вихід повністю електричної версії кросовера у прес-релізі не згадується, однак він також повинен з’явитись у продажі наступного року.

Також цікаво: Nissan представив концепт компактного сітікара IMk з лавкою спереду