Шведи запевняють, що компактний електро-кросовер запропонує "більше за менше" і пояснюють, що мають на увазі.

Volvo XC40 Electric через два тижні відсвяткує світовий дебют, а перед тим виробник вирішив підняти рейтинг очікування цікавими подробицями.

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Силова установка повністю електричного кросовера розміщена і спереду, і в задній частині машини, однак розробникам вдалось залишити місце для багажу з обох боків. Передній багажник невеликий – його обсяг усього 30 літрів, але у Volvo розрахували, що цього достатньо для дрібниць, які потрібні водію не надто часто, але які не хотілося б прибирати на дальню полицю”.

Фото: Volvo XC40 Electric / Volvo

Як можна побачити на тізерах, електричну версію кросовера відрізнятиме від машини з ДВЗ глуха панель на місці радіаторної решітки. Відомо також, що для електрокара запропонують вісім кольорів кузова, включаючи абсолютно новий Sage Green (зелений), котрі можна буде комбінувати з контрастним чорним дахом.

Фото: електрична силова установка Volvo XC40 Electric / Volvo

Також компакту виділили особливі 19- і 20-дюймові колісні диски. Похизувались шведи і мінімалістичною графікою цифрової панелі приладів Volvo XC40 Electric, а також пообіцяли, що новинка стане найбезпечнішим автомобілем в лінійці.

Виробник обіцяє офіційно представити свій перший електричний кросовер Volvo XC40 Electric 16 жовтня, тоді ж будуть розкриті технічні подробиці.

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