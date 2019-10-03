Шведы уверяют, что компактный электро-кроссовер предложит "больше за меньше" и объясняют, что имеют в виду.

Volvo XC40 Electric через две недели отметит мировой дебют, а перед тем производитель решил поднять рейтинг ожидания интересными подробностями.

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Силовая установка полностью электрического кроссовера размещена и спереди и в задней части машины, однако разработчикам удалось оставить место для багажа с обеих сторон. Передний багажник невелик – его объем всего 30 литров, но в Volvo посчитали, что этого достаточно для мелочей, которые нужны водителю не слишком часто, но которые не хотелось бы убирать на дальнюю полку.

Фото: Volvo XC40 Electric / Volvo

Как можно увидеть на тизерах, электрическую версию кроссовера будет отличать от машины с ДВС глухая панель на месте радиаторной решетки. Известно также, что для электрокара предложат восемь цветов кузова, включая совершенно новый Sage Green (зеленый), которые можно будет комбинировать с контрастной черной крышей.

Фото: электрическая силовая установка Volvo XC40 Electric / Volvo

Также компакту выделили особые 19- и 20-дюймовые колесные диски. Похвастались шведы и минималистичной графикой цифровой панели приборов Volvo XC40 Electric, а также пообещали, что новинка станет самым безопасным автомобилем в линейке.

Производитель обещает официально представить свой первый электрический кроссовер Volvo XC40 Electric 16 октября, тогда же будут раскрыты технические подробности.

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