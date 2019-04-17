Поки що лише для Китаю.
На автосалоні у Шанхаї компанія Toyota представила міський кросовер C-HR з індексом EV, а також його китайського клона Izoa EV.
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Як і було обіцяно раніше, японський виробник оснастив свою популярну модель C-HR електричною силовою установкою. Новинка дебютувала у Шанхаї разом з автомобілем, що випускається на спільному підприємстві FAW-Toyota і продаватиметься у Піднебесній під назвою Izoa EV.
Фото: електрична версія Toyota C-HR для Китаю / Toyota
Японський автовиробник пообіцяв вивести електричний C-HR на ринок у 2020 році, а тому технічні подробиці про новинку Toyota поки тримає в таємниці.
У ролику можна побачити, що компактний електромотор C-HR EV / Izoa EV зайняв місце ДВЗ і приводить передні колеса, у той час як тягова батарея розміщена під підлогою між першим і другим рядами сидінь, а також під заднім диваном.
Бонус: концепт Rhombus, створений підрозділом Toyota Motor Engineering & Manufacturing China.
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