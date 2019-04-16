Дебют нової моделі відбувся у Шанхаї.

Розкішний мінівен-лімузин Lexus LM, представлений у Китаї, лише формами кузову нагадує про Toyota Alphard, на базі якого він збудований. З ним преміум-бренд Toyota заходить на територію, де раніше були лише приватні тюнінг-ательє.

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Дизайн Lexus LM витриманий у фірмовому стилі марки і якмога сильніше відокремлює новинку від “простонародного” Alphard. Всередині різниця взагалі колосальна.

Мінівен Lexus призначений для пасажирів у салоні, аж ніяк не для того, хто за кермом. А тому кабіна водія відокремлена від двомісного салону перегородкою. За доплату покупці зможуть замовити висувний екран з діагоналлю 26 дюймів, аналоговий годинник, тримач для парасольки, а також вбудований холодильник. Роздільні крісла для важливих пасажирів мають числені регулювання, масажні функції, підігрів, охолодження і, звичайно, оздоблені найліпшими матеріалами.

Фото: Lexus LM / Lexus

Однак Lexus запропонує й простішу версію LM, не таку вже й далеку від Alphard. Вона матиме 7-місний салон. Мінівен буде доступний виключно у чорному або білому кольорі.

Залежно від ринку Lexus LM представлять у версії LM 350 з 3,5-літровим бензиновим мотором або LM 300h з гібридним силовим агрегатом на базі 2,5-літрового двигуна. Будуть доступні передньо- і повнопривідні варіанти.



В Китаї та інших ринках Азії Lexus LM з’явиться у продажу цього року, а наступного пошириться й на інші континенти. Вартість моделі поки не названа.

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