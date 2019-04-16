Пара електродвигунів британського седана продукує майже 950 ньютонметрів крутного моменту.

Полку електрокарів прибуло: британська марка Aston Martin представила на автосалоні у Шанхаї нову модель – розкішний і потужний електричний седан Rapide E.

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Компанія Aston Martin презентувала у Шанхаї готову до виробництва версію свого першого електрокара. Створений спільно з формульною командою Williams новий Rapide E отримав 800-вольтову акумуляторну систему для більшої ефективності зарядки, пару електромоторів загальною продуктивністю у 600 к.с. і 950 Нм крутного моменту. Фірма з Гайдона збудує 155 таких машин.

Фото: Aston Martin Rapide E / Aston Martin

У зовнішності Rapide E можна помітити знайомі риси Rapide S, однак чотиридверний кузов бензинового ліфтбека зазнав суттєвої модернізації. Задля поліпшення аеродинаміки електроседан отримав повністю пласке днище, новий передній сплітер і колісні диски із спеціально спроектованими шинами Pirelli P-Zero. Плюс новий дифузор у задньому бампері там, де раніше були вихлопні труби, а спереду – нова фальшрадіаторна решітка. Твроці Rapide E говорять про зниження опору повітря електричного суперкара на 8% в порівнянні з бензиновою моделлю.

Фото: салон Aston Martin Rapide E / Aston Martin

В салоні головною відмінністю стала цифрова панель замість аналогових приладів. Нові кольори і матеріали оздоблення новинки не розривають його зв’язку з Rapide S.

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Силова установка Aston Martn Rapide E складається з двох електромоторів, причому обидва вони розташовані на задній осі. Сукупна віддача двигунів 600 к.с. і 950 Нм. До 100 км/год електромобіль прискорюється менш, ніж за 4 секунди.

Фото: силова установка Aston Martin Rapide E / Aston Martin

Блок акумуляторів з 5600 капсул загальною ємністю у 65 кіловат-годин розміщений там, де раніше був бензиновий V12. Батарея забезпечує Rapide E запас ходу більше 300 км за циклом WLTP, а зарядити на 100% її можна за допомогою бортового пристрою усього за 3 години.

Творці суперкара заявляють, що намагались зберігати здатність до ефективного розгону Rapide E, незалежно від рівня заряду акумуляторів. Відзначається також, що шасі новинки було переналаштовано з прицілом на забезпечення відчуття від керованості Rapide E, ідентичні бензиновим “Рапідам”.

Aston Martn Rapide E буде випущений накладом у 155 примірників, а його виробництво ведеться на новому заводі в Сент Атан. Вартість новинки буде оголошена пізніше, але лише в приватній розмові дилера з зацікавленими покупцями.

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