Пара электродвигателей британского седана производит почти 950 ньютонметров крутящего момента.

Полка электрокаров прибыла: британская марка Aston Martin представила на автосалоне в Шанхае новую модель – роскошный и мощный электрический седан Rapide E.

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Компания Aston Martin представила в Шанхае готовую к производству версию своего первого электрокара. Созданный совместно с формульной командой Williams новый Rapide E получил 800-вольтовую аккумуляторную систему для большей эффективности зарядки, пару электромоторов общей производительностью в 600 л.с. и 950 Нм крутящего момента. Фирма их Гайдона построит 155 таких машин.

Фото: Aston Martin Rapide E / Aston Martin

Во внешности Rapide E можно заметить знакомые черты Rapide S, однако четырехдверный кузов бензинового лифтбека подвергся существенной модернизации. Для улучшения аэродинамики электроседан получил полностью плоское днище, новый передний сплиттер и колесные диски со специально спроектированными шинами Pirelli P-Zero. Плюс новый диффузор в заднем бампере там, где раньше были выхлопные трубы, а впереди – новая фальшрадиаторная решетка. Создатели Rapide E говорят о снижении сопротивления воздуха электрического суперкара на 8% по сравнению с бензиновой моделью.

Фото: салон Aston Martin Rapide E / Aston Martin

В салоне главным отличием стала цифровая панель вместо аналоговых приборов. Новые цвета и материалы отделки новинки не разрывают его связи с Rapide S.

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Силовая установка Aston Martn Rapide E состоит из двух электромоторов, причем оба они расположены на задней оси. Совокупная отдача двигателей 600 л.с. и 950 Нм. До 100 км/ч электромобиль ускоряется менее, чем за 4 секунды.

Фото: силовая установка Aston Martin Rapide E / Aston Martin

Блок аккумуляторов из 5600 капсул общей емкостью в 65 киловатт-часов размещен там, где раньше был бензиновый V12. Батарея обеспечивает Rapide E запас хода более 300 км по циклу WLTP, а зарядить на 100% ее можно с помощью бортового устройства всего за 3 часа.

Создатели суперкара заявляют, что пытались сохранять способность к эффективному разгону Rapide E, независимо от уровня заряда аккумуляторов. Отмечается также, что шасси новинки было перенастроено с прицелом на обеспечение ощущения от управляемости Rapide E, идентичные бензиновым "Рапидам".

Aston Martn Rapide E будет выпущен тиражом в 155 экземпляров, а его производство ведется на новом заводе в Сент Атан. Стоимость новинки будет объявлена ​​позже, но только в частной беседе дилера с заинтересованными покупателями.

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