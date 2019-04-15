Це лише один з подарунків собі, приготованих на честь Bentley Centenary.

Компанія Bentley Motors цього року відмічає рівно сто років своєї історії. У рамках святкових заходів з цієї нагоди на Міланському меблевому салоні автовиробник представив колекцію меблів.

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Лімітована колекція Bentley Home включає три предматеи інтер'єру: масивний стіл, лаунж-крісло та підставку для ніг. Кожен комплект буде випущений в кількості 100 екземплярів і отримає гравірований логотип Bentley Centenary на честь ювілею марки.

Колекція під назвою Home символізує цінності британського виробника, що виражається в дизайні, виборі матеріалів і увазі до деталей. Кожен предмет виготовлений вручну. Його основа – вкритий золотом металевий каркас. Головні елементи виконані з дуба і вкриті рідким золотом. Вартість меблів не повідомляється.

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