Сезон Formula D 2019 відрізнятиметься від попередніх, завдяки новому дріфт-кару команди Napoleon Motorsports.

Дріфтер Тревіс Рідер змагатиметься у цьогорічній серії Formula Drift за команду Napoleon Motorsports. Вперше в історії змагань – на електрокарі.

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Наполеонівський Chevrolet Camaro EL1 обладнаний електричною силовою установкою з тяговою батареєю на 38,4 кВт*год та електромотором, продуктивністю у 515 коней та 1084 ньютонметри. Уся енергія спрямовується на задню вісь масл-кара, забезпечуючи більш ніж достатню силу для руху в затяжному керованому заносі.



Оскільки електричний бойовий “корч” позбавлений традиційної коробки перемикання передач, дріфтер не зможе застосувати один з найважливіших методів для того, аби пустити машину в занос. Та Napoleon Motorsports запевняє, що ніякої проблеми у цьому немає, оскільки величезний крутний момент дозволяє почати маневр звичайнісіньким відпусканням і натисканням педалі газу з поворотом керма.



Ще одна цікава особливість Napoleon Motorsports Chevrolet Camaro EL1 – він буде єдиним безшумним болідом у змаганнях Formula D.

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