Уточнення: в заголовку названа ціна самого ключа, а не автомобіля, який він відмикає.

Коли коштів на особистому банківському рахунку стільки, що втомлюєшся рахувати нулі, можна дозволити собі найбезглуздіші примхи, навіть якщо вони непомірно дорогі.

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Наприклад, можна купити собі цілу колекцію автомобілів, або одну машину за 12 мільйонів, чи й усі 50, прикрасити свій суперкар кристалами Swarovski, потішити себе іграшковою моделлю суперкара з цінником справжнього автомобіля, купити своєму малюку дитячу машинку за 30 тисяч євро. Або витратити півмільйона євро на блискучий аксесуар для авто.

Компанія Awain спеціалізується на створенні ексклюзивних автомобільних ключів. Останнє творіння дизайнерів фірми називається Phantom і більше схоже на ювелірну прикрасу чи яйце Фаберже. Цінник – відповідний: вартість ключа Awain Phantom становить 500 тисяч євро. Приблизно стільки ж коштує новенький Lamborghini Aventador!

Фото: коштовні ключі Awain / Awain

Варто зазначити, що це найдорожчий продукт Awain на сьогодні. Наприклад, ключ під назвою Quantum, оздоблений шкірою, золотом і діамантами, можна купити усього за 49 тисяч євро, а за Serenity виробник просить 89 тисяч. Обидві моделі випущениі тиражем у 20 екземплярів, тоді як Phantom – єдиний у своєму роді.

34,5 карати діамантів, 175 грамів золота і оздоблення центральної частини деревом чи шкірою – ось що отримує покупець за півмільйона євро. Цікаво, що більшість ключів Awain мають функцію безключового доступу, що означає, що власнику навіть не потрібно діставати його з кишені для відмикання, а значить “ненароком” похизуватись дорогим аксесуаром не вийде.

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