У чому підвох? Ви не зможете сісти за кермо цього автомобіля.

Британська фірма Amalgam випустила масштабну радіокеровану модель суперкара McLaren Senna у масштабі 1:8 з вражаючим цінником у $13 444.

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Деталізація іграшкової машини – найвищого рівня: фари світяться, дверцята відчиняються, навіть підсвітка салону працює... але цінник у іграшки зовсім не дитячий.

Фото: масштабна модель Amalgam McLaren Senna / Amalgam

Базова версія масштабної моделі McLaren Senna коштує $8324, а за “топове виконання” доведеться викласти тринадцять з половиною тисяч доларів. Нагадаємо, справжній суперкар коштує близько мільйона доларів, а на аукціоні вартість машини сягає і двох мільйонів – модель була випущена тиражем у 500 екземплярів, усі вони вже продані.



Так, за ці гроші в Україні можна купити новенький кросовер Renault Duster, наприклад, та навряд чи він потрібен тим, кого може зацікавити Amalgam McLaren Senna.

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