Аукціонний будинок RM Sothebys 11-12 квітня проведе торги у німецькому Ессені. Ось топ-15 найцінніших машин на думку аукціоністів.

З молотка пустять вражаючу колекцію з більш ніж 140 автомобілів, серед яких найстаріші моделі були випущені у 1970-х.

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Приватна колекція янгтаймерів буде розпродана вроздріб – кожен автомобіль торгуватимуть окремо. Аукціон проводитиме будинок RM Sothebys у німецькому місті Ессен 11-12 квітня. З-поміж усіх машин з колекції, спеціалісти аукціону виділили 15 найбільш цікавих автомобілів.

Фото: обрані моделі з колекції янгтаймерів / RM Sothebys

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